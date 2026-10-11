Sheinbaum Llama a Población Costera de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a Resguardarse

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exhortó a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse resguardada ante el próximo impacto del huracán Simon, categoría 4.

En un mensaje, la mandataria indicó que la población debe permanecer en un lugar seguro hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado.

Sheinbaum informó que el ciclón se ubicaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes.

También señaló que continúan las labores de evacuación precautoria hacia zonas seguras, con el objetivo de proteger a la población ante el paso del huracán.

La presidenta agradeció la colaboración de los habitantes y pidió mantenerse atentos a las recomendaciones de Protección Civil, así como evitar transitar por la vía pública hasta nuevo aviso.

La mañana de este domingo, la proximidad del huracán Simon al Pacífico central mantiene condiciones de riesgo severo que exigen la corresponsabilidad de la ciudadanía, recordando que la prioridad absoluta es salvaguardar la vida y la integridad de todas las familias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que en el estado de Jalisco, la circulación del huracán Simon ocasionará lluvias puntuales extraordinarias, particularmente en las regiones de la costa, este y oeste, acompañadas por vientos intensos con rachas excepcionales de 240 a 250 kilómetros por hora en su franja costera. Además, se prevé un escenario crítico con oleaje elevado de 8 a 10 metros de altura y marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas jaliscienses.

En el estado de Colima se esperan lluvias torrenciales, vientos con rachas de hasta 140 kilómetros por hora y un oleaje de 6 a 8 metros, además de marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros.

En Nayarit se pronostican lluvias intensas en la zona sur, vientos de hasta 140 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros. Paralelamente, se registrarán lluvias muy fuertes en zonas del centro y sur de Sinaloa y en el oeste de Michoacán, con vientos que incrementarán su intensidad en las costas sinaloenses durante el transcurso del día.