Política

Sheinbaum Llama a Población Costera de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a Resguardarse

La mandataria indicó que los habitantes de dichas zonas deben permanecer en un lugar seguro hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado.

Huracán SimonFoto: Cuartoscuro
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