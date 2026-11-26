Luego de la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre cuando la hizo oficial, la cifra de renuncias o separaciones de cargos al frente del órgano electoral, siguen aumentando.

Tras la presunta red de corrupción que supuestamente encabezaba Guadalupe Taddei en el INE suman 140 renuncias en el instituto electoral.

Al respecto, hoy la consejera del INE, Carla Humphrey, dijo que "la limpia sigue, porque están identificando denuncias de que con recursos públicos se pagaban hasta masajistas para los funcionarios o nanas para sus hijos"

Ante esto, aclaró que en estos momentos, el INE vive una era diferente. "A ver la era Taddei o el clan Taddei ya se acabó... pasamos de un mandato oscuro, vertical, unipersonal en el que a nosotros no se nos daba ninguna información respecto a ninguna contratación, cuando preguntábamos era 'ay se enfermaron'".

Señaló que "todos presentaron su renuncia por enfermedad, etcétera, nosotros hemos visto en la prensa el caso de una masajista y que la nana, a ver hasta a esos estamos llegando, pero seguimos analizando".

Ante esto, solicitó a los encargados de áreas que les informen quiénes son estas personas que no trabajaban o que llegaron con cierto cargo, quién los nombró, para seguir con la limpieza, la cual calificó de "necesaria", ya que es importante contar con los perfiles necesarios para el proceso electoral de 2027.

La consejera dijo que el objetivo es que nunca vuelva a ocurrir lo que se vio en los videos de Taddei, donde se reflejan presuntas irregularidades en contrataciones y un manejo opaco al frente del órgano electoral.

Carla Humphrey, indicó: “Llevamos más de, como 140 renuncias o separaciones del cargo, renuncias en este tema y seguimos en eso".

Informó que en los próximos días entrará en funcionamiento el buzón que aprobaron para que los trabajadores del INE denuncien anomalías de manera anónima.