Huracán Simon Categoría 4 Frenará Su Paso Frente a Cabo Corrientes, Jalisco

Laura Velázquez, titular de Protección Civil, informó que el huracán Simon se mantiene en categoría 4 y se localiza a 95 kilómetros de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco.

La funcionaria explicó que se detectó un cambio en la trayectoria del ciclón, que lo mantendrá más tiempo frente a las costas de Jalisco, a la altura de Cabo Corrientes. Sus efectos continuarán este domingo y el lunes en la región costera, principalmente al sur de Puerto Vallarta, en la costa norte de Jalisco.

Velázquez advirtió que Simon generará vientos intensos, oleaje elevado y marea de tormenta, por lo que pidió a la población no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas.

Asimismo, reiteró el llamado a continuar con la suspensión temporal de la movilidad y de las actividades no esenciales en las zonas costeras de Nayarit, Jalisco y Colima.

La titular de Protección Civil señaló que el huracán permanecerá muy cerca de las costas mexicanas durante este domingo, alrededor del mediodía, y continuará próximo al litoral hasta el lunes.