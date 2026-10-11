Huracán Simon Categoría 4 Frenará Su Paso Frente a Cabo Corrientes, Jalisco

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Laura Velázquez, titular de Protección Civil, reiteró el llamado a continuar con la suspensión temporal de la movilidad y de las actividades no esenciales

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