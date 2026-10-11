Salud

Empleados de Salud Marchan para Exigir Mejores Condiciones Laborales en Xalapa

Los manifestantes señalaron carencias en hospitales y clínicas, además de inconformidad con la remuneración recibida

Trabajadores del IMSS e ISSSTE protestan en Xalapa por salarios y condiciones laborales.Trabajadores del IMSS e ISSSTE protestan en Xalapa por salarios y condiciones laborales. Foto: N+

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Médicos y enfermeras del IMSS protestan en Xalapa por un aumento salarial del 2.9% y la falta de insumos.

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