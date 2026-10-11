Empleados de Salud Marchan para Exigir Mejores Condiciones Laborales en Xalapa

Médicos, enfermeras y en general trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)se manifestaron en la ciudad de Xalapa sumándose así a la inconformidad a nivel nacional por el aumento salarial del 2.9 por ciento y la falta de insumos y medicamentos.

‘No estamos de acuerdo con el aumento salarial que se nos ha dado y pues bueno, no solamente está pues por aquí así no estamos manifestando físicamente por la base trabajadora. Si lo tenemos el derechamiento, ya que ha llegado en todo esto se han dado muchas situaciones del instituto en donde los trabajadores nos vamos afectados, ya que no contamos con los humor no contamos con el personal suficiente para poder laborar’. Mizael Hernández- Trabajador del IMSS

Agregaron que no hay condiciones para que los trabajadores llegado el término puedan jubilarse.

´Tampoco contamos con lo que hay según un régimen de julio se pensiones digno y es son los 4 puntos que básicamente estamos apoyando para para la base trabajadora del IMSS’. Mizael Hernández- Trabajador del IMSS

Trabajadores del ISSSTE se sumaron en apoyo a los trabajadores del IMSS.

‘De 2007 para acá ningún trabajador se jubiló, ninguno´. Juan José Hernández Domínguez-Secretario del SUTISSSTE

En Xalapa, fueron miles de trabajadores que este día salieron a marchar desde el teatro del Estado hasta la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.