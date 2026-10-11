No Sólo en Niños, Así Es el TDAH en Adultos: Síntomas se Confunden con Distracción y Desorden

Cómo saber si mi hijo tiene TDAH, es una duda recurrente entre los padres de familia que los maestros suelen resolver al observar el comportamiento cotidiano de niños y adolescentes, pero qué sucede cuándo el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad se extiende hasta la edad adulta, ¿como se manifiesta?

Hombres y mujeres que padecen este trastorno son catalogados como distraídos o desordenados, por una sociedad que desconoce cómo identificar los síntomas del TDAH en la edad adulta.

Aunque en esta etapa continúa catalogándose como TDAH, los síntomas comienzan en la primera infancia y continúan hacia la adultez, lo que los lleva a relaciones inestables, mal desempeño laboral, baja autoestima, entre otros problemas.

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¿Cómo se manifiesta el TDAH en adultos? Síntomas se confunden con distracción

Mayo Clinic indica que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno mental que comprende una combinación de problemas, tales como dificultad para prestar atención, inquietud y conducta impulsiva.

Aunque en los adultos suele disminuir la hiperactividad, se puede manifestar en relaciones inestables, mal desempeño en el trabajo o la escuela y baja autoestima, por ejemplo.

De hecho, muchos hombres y mujeres en edad adulta desconocen que padecen TDAH debido a que no recibieron un diagnóstico durante su infancia. Lo que notan es la dificultad para realizar algunas tareas, otros de los síntomas como:

Dificultad para concentrarse o establecer prioridades.

Incapacidad de controlar impulsos (impaciencia y cambios de humor).

Escalas habilidades para administrar el tiempo.

Problemas para concentrarse en una tarea.

Escasa planificación.

Baja tolerancia a las frustración.

Temperamento irascible.

Problemas para enfrentar el estrés.

Pierden cosas importantes como (llaves, billetera, teléfono).

¿Por qué aparecen síntomas de TDAH en la adultez?

Sitios especializados explican que el TDAH tiene múltiples factores de riesgo y una contribución genética importante, por lo que un diagnóstico del trastorno puede estar relacionado con estos tres factores:

Diferencias genéticas contribuyen al riesgo, sin determinar por sí solas el resultado.

Historia del desarrollo: Hay que explorar manifestaciones anteriores y cómo han cambiado las dificultades y apoyos a lo largo del tiempo.

Cambios en demandas y apoyos: Las responsabilidades domésticas pueden hacer más visibles dificultades que antes se compensaban.

Para identificar este Trastorno de Déficit de Atención en Adultos, hay que observar patrones persistentes y sus consecuencias, aunque la intensidad puede variar según el contexto de la persona.

En cualquier caso, un diagnóstico preciso requiere de una valoración profesional y posterior tratamiento con medicamentos o terapia.