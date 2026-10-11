Salud

No Sólo en Niños, Así Es el TDAH en Adultos: Síntomas se Confunden con Distracción y Desorden

Hombres y mujeres que padecen este trastorno son catalogados como distraídos o desordenados, por una sociedad que desconoce cómo identificar los síntomas

Pareja sentada. Cuáles son los síntomas del TDAH en adultos.El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es exclusivo de la infancia también se puede extender hasta la vida adulta. Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

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