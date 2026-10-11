Accidentes

Muere Trabajador Tras Accidente en Transporte de Personal en Ciudad Juárez

El pasajero iba rumbo a su trabajo cuando la unidad cayó en un bache y salió proyectado, golpeándose contra un asiento delantero

Muere pasajero de transporte de personalMuere pasajero de transporte de personal. Foto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: un trabajador fallece tras ser proyectado en un camión de transporte.

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