Muere Trabajador Tras Accidente en Transporte de Personal en Ciudad Juárez

Un hombre de 42 años, identificado como Rubén, murió la tarde de este domingo en Ciudad Juárez, luego de resultar lesionado mientras viajaba en un camión de transporte de personal rumbo a su trabajo.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el accidente ocurrió cuando la unidad cayó en un bache ubicado sobre la calle Puerto Dunquerque. El movimiento provocó que el pasajero, quien viajaba en los asientos traseros, saliera proyectado y se impactara contra el respaldo de un asiento delantero.

Tras el incidente, paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Debido a que presentaba un trauma cerrado de tórax y abdomen, por lo que fue trasladado en código rojo a un hospital para recibir atención médica.

Pese a la atención recibida, horas después de su ingreso se confirmó el fallecimiento del trabajador en el Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).