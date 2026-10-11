Hallan a Hombre Sin Vida en una Jardinera de Ciudad Juárez

La mañana de este domingo, un hombre fue localizado sin vida en una jardinera ubicada junto a la Plaza de la Mexicanidad, en el cruce de la calle Universidad y la avenida Rafael Pérez Serna, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el reporte fue realizado al número de emergencias 911 por una conductora que circulaba por la avenida y observó a un hombre tendido en la jardinera, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar, donde localizaron al hombre con una lesión en un pie, un golpe en la cabeza y varios raspones en el cuerpo. Al inspeccionarlo, se percataron de que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes. En el lugar se indicó que el hombre podría haber sido atropellado; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.