Seguridad

Hallan a Hombre Sin Vida en una Jardinera de Ciudad Juárez

El hallazgo fue reportado al número de emergencias 911 por una conductora que transitaba junto a la Plaza de la Mexicanidad

Hallan a hombre muerto en jardineraHallan a hombre muerto en jardinera: N+

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Un hombre fue hallado muerto junto a la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez. La policía investiga las causas, incluyendo un posible atropello

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