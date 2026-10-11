Programas sociales

Apoyo Bienestar de 30 a 64 Años Abre Registro del 12-17 de Octubre: Apellidos y Módulos Abiertos

Checa los módulos Bienestar y quiénes pueden inscribirse esta semana al apoyo que otorga la Pensión de 30 a 64 años para mujeres y hombres

Abre registro Apoyo Bienestar 30 a 64 años para hombres y mujeres del 12 al 17 de octubre 2026 módulos y apellidosEl apoyo Bienestar de 30 a 64 mantiene abierto el registro durante octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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