Calendario de Pago Mujeres con Bienestar: Posibles Días de Depósito por Letra en Octubre 2026

Entramos en la recta final del año y eso significa que miles de beneficiarias están por cobrar su depósito de Mujeres con Bienestar de 18 a 59 años de edad, por esa razón acá te decimos cuándo depositan y te mostramos el posible calendario de pago, con las letras que pueden cobrar por día durante el mes de octubre 2026.

En la anterior dispersión el titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, anunció un calendario de pago de Mujeres con Bienestar 2026. En aquella ocasión se realizó el depósito bimestral en cinco días, cada beneficiaria recibió la cantidad de 2,500 pesos en su tarjeta.

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¿Cuándo es el pago de Mujeres con Bienestar en octubre 2026?

Hasta el momento aún no se dan a conocer las fechas oficiales del quinto pago del año. Lo único seguro es que el apoyo le llegará a las mujeres de 18 a 59 años durante la segunda quincena del mes, es decir, entre el 15 y el 31 de octubre.

Muy probablemente sea Juan Carlos González Romero el encargado de anunciar el día en que cae el pago de Mujeres con Bienestar, pero las derechohabientes deben estar al pendiente y checar su saldo constantemente, pues su dinero puede llegar en cualquier momento y sin previo aviso. Para saber si ya te pagaron existen cuatro forma de consultar:

Desde tu navegador en la siguiente dirección: https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx. (Primero, deberás crear tu usuario y registrar tu tarjeta). Por WhatsApp enviando la palabra "Saldo" al número 55 9337 2498. En cajeros automáticos de cualquier banco, aunque te cobran una comisión. En la App de Mujeres con Bienestar. Debes ingresar con tu correo y contraseña que usaste en tu solicitud.

Posible calendario de pago Mujeres con Bienestar octubre 2026

El depósito del bimestre septiembre-octubre 2026 se realiza por orden alfabético, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las mujeres, por eso a continuación te dejamos las letras que pueden cobrar por día, a espera de que las autoridades anuncien las fechas de cobro:

Primer día de pago: Cobran las letras A, B, C.

Segundo día de pago: Letras D, E, F, G.

Tercer día de pago: Letras H, I, J, K, L, M.

Cuarto día de pago: Letras N, Ñ, O, P, Q, R.

Quinto día de pago: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

AO