Salud

Trabajadores Decidirán sobre Incremento Salarial en Consulta: IMSS

El Instituto reiteró su respeto a la decisión que tomen los trabajadores el 14 de octubre en la consulta y aseguró que la atención a los derechohabientes está garantizada

Edificio del Instituto Mexicano del Seguro SocialFoto: Cuartoscuro

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