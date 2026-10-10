Trabajadores Decidirán sobre Incremento Salarial en Consulta: IMSS

En un comunicado el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que sus unidades médicas y hospitales están en operación en todo el país y que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis.

Ante las manifestaciones en distintos estados del país, el IMSS dijo que respeta su derecho a expresar su inconformidad e hizo un llamado a mantener los accesos libres a hospitales y clínicas, especialmente para urgencias y ambulancias, así como para las personas con cita o cirugía programada.

Precisó que en la mesa de diálogo que instaló la Secretaría de Gobernación entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y trabajadores inconformes, el grupo expresó su rechazó al incremento salarial del 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS.

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El aumento se compone por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, incremento por encima de la inflación.

Indicó que los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato el 14 de octubre mediante voto libre con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Precisó que respetará la decisión de los trabajadores.

Explicó además sobre las demandas que se platearon en la reunión como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores, que no son decisiones que le correspondan al Instituto ya que dichos temas requieren cambios en la ley.

Con información de IMSS.

LECQ