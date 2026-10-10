Tigres Vence a Toluca y Puebla Empata con León en Inicio de Jornada 11

En el estadio Universitario los Tigres lograron vencer al Toluca que llegó como líder, pero con este resultado bajó al segundo puesto al quedarse con 20 puntos.

Con su tercer triunfo, los felinos sumaron 13 unidades y subieron al lugar 11.

En este encuentro los Tigres abrieron el marcador a los 6 minutos cuando Juan Brunetta marcó con un tiro de zurda.

El Toluca ganó posesión de la pelota y dominio territorial, pero los felinos volvieron a anotar al 37 por conducto de Guillermo Martínez.

Antes del descanso, los Diablos Rojos redujeron la ventaja en el marcador, Brian García dejó pasar la pelota entre sus piernas para que Paulinho definiera el 2-1 al minuto 43.

En la segunda parte del encuentro Federico Viñas al 54 igualó el marcador a 2 con un disparo de media vuelta en el área.

Pero pocos minutos después, al 60, con un remate en el área Brunetta repitió y sentenció la victoria del partido para Tigres 3-2.

En el otro encuentro durante el inicio de esta jornada Puebla logró el empate ente el León en el estadio Cuauhtémoc, con un gran gol de volea cerca del final.

Con este resultado La Franja se colocó en la octava posición con 15 puntos, mientras que el León llegó a 18 unidades y subió al lugar 4 de la tabla.

Fue poco antes del descanso cuando La Fiera abrió el marcador al minuto 42, el panameño Ismael Díaz definió el 1-0 con un toque a pase del colombiano Díber Cambindo.

La igualada fue por cortesía de Eduardo Armenta con una volea que conectó desde fuera del área, al minuto 87.

Con información de AFP.

LECQ