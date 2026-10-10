Deportes

Tigres Vence a Toluca y Puebla Empata con León en Inicio de Jornada 11

En Nuevo León, los Tigres derrotaron 3-2 a los Diablos Rojos, mientras que La Franja rescató el empate al final del partido con La Fiera

Jugadores de Toluca y Tigres disputan un balón.Foto: Cuartoscuro

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