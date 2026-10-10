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Simon Avanza con Fuerza: Hay Alerta por Lluvias Fuertes y Torrenciales

Se espera que el huracán impacte como categoría cuatro en las costas del país; por su parte, Rachel también causa atención en Baja California

Dos mujeres caminan durante una tarde lluviosa en la zona centro de la CDMXDos mujeres caminan durante una tarde lluviosa en la zona centro de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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