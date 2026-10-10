Simon Avanza con Fuerza: Hay Alerta por Lluvias Fuertes y Torrenciales

El huracán Simon se aproximará a las costas de Colima y Michoacán. Su circulación mantendrá las condiciones para lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur del país, con lluvias puntuales extraordinarias en Colima.

Por este ciclón, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica vientos intensos con rachas de 120 a 130 km/h y oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Mientras que la tormenta tropical Rachel se dirigirá a la costa oeste de Baja California. Tendrá interacción con un frente frío que se aproximará a la frontera, originando lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Se espera que la noche de este sábado la tormenta tropical Rachel impacte la costa oeste de Baja California y genere vientos con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 5.0 a 7.0 metros de altura en la costa oeste del estado.

A su vez, se esperan chubascos, lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el centro del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

A pesar de las fuertes precipitaciones en casi todo el territorio nacional, el SMN informó que prevalecerá el ambiente caluroso en el noroeste de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Simon Alcanza la Categoría 3 y Se Enfila a Jalisco y Nayarit; Isaias Toca Tierra

En todo el territorio nacional, se esperan lluvias de distintas intensidades, siendo las de mayor consideración en el Pacífico:

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Colima.

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y este) y Michoacán (costa y oeste).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Guerrero (suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Veracruz (centro y sur) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora (centro), Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (oeste y sur), Estado de México (suroeste), Morelos, Hidalgo y Tabasco (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que los termómetros alcanzarán los 40 °C en estados del norte de México:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en el Valle de México, se espera ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes en el Estado de México y la Ciudad de México; acompañadas con descargas eléctricas.

Con información de Conagua

ICM