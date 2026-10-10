Terremoto en Panamá: Balance de Daños y Afectaciones en Metro, Vuelos y Transporte

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió Panamá provocó daños en viviendas, edificios públicos, iglesias y carreteras, además de interrupciones en el transporte público y las operaciones aeroportuarias.

El movimiento telúrico se registró este viernes 9 de octubre de 2026, en el sur del país, cerca de la península de Azuero, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El sismo estuvo acompañado de numerosas réplicas y llevó a evacuar edificios públicos y privados en distintas regiones.

El Metro de Panamá suspendió temporalmente las operaciones de sus líneas 1 y 2 y evacuó todas las estaciones como medida preventiva. La empresa informó que la reanudación del servicio dependería de las inspecciones estructurales para determinar si la infraestructura sufrió daños.

La suspensión complicó los traslados de los usuarios del transporte público y contribuyó a los congestionamientos viales en la capital, donde numerosas personas salieron de edificios y centros de trabajo después del terremoto.

Por su parte, el servicio de autobuses de MiBus fue reportado en funcionamiento durante la tarde. Sin embargo, las condiciones del tránsito podían prolongar los tiempos de traslado.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones y evacuó las terminales y áreas administrativas como medida de prevención después del movimiento telúrico.

Posteriormente, la Autoridad Aeronáutica Civil informó que las actividades se reanudaron tras inspeccionar las pistas, calles de rodaje, instalaciones aeroportuarias y torre de control. Las revisiones no detectaron daños que impidieran retomar las operaciones.

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Durante la interrupción, algunos vuelos que se aproximaban a Ciudad de Panamá fueron desviados a aeropuertos alternativos, entre ellos Panamá Pacífico, San José de Costa Rica y Bogotá, según reportes especializados en aviación.

Por su parte, la Aeronáutica Civil de Colombia activó un plan de contingencia para recibir vuelos internacionales desviados por las afectaciones provocadas por el terremoto en Panamá. Como parte de la respuesta, habilitó siete aeropuertos alternos y desplegó personal para gestionar el tráfico aéreo.

El primer balance del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional, difundido por medios panameños, reportó daños materiales en varias provincias y afectaciones a infraestructura pública y privada.

Entre los incidentes reportados se encuentra el derrumbe del Hotel Dos Continentes, en la provincia de Coclé. En el corte informativo inicial no se reportaron personas heridas en ese inmueble.

Además, 15 estudiantes de la escuela Alberto Zúñiga presentaron lesiones menores y una persona fue rescatada en el mercado municipal de Aguadulce.

También se reportaron daños en viviendas y comercios de Coclé, Los Santos, Veraguas, Panamá y Chiriquí. Varias iglesias y edificios gubernamentales, incluidos inmuebles históricos, presentaron afectaciones.

En el sector sanitario, se informaron daños menores en los hospitales de Tonosí y Pedasí, además de evacuaciones preventivas en instalaciones de salud. Las carreteras y redes de servicios básicos también registraron afectaciones en distintas provincias.

Hasta el corte del primer informe, las autoridades no reportaban personas desaparecidas. Por la noche, la agencia Associated Press informó que el presidente panameño, José Raúl Mulino, señaló que no se registraban fallecimientos, aunque sí personas lesionadas y evaluaciones en curso.

El suministro de agua potable fue otro de los servicios afectados. El balance preliminar reportó daños en plantas potabilizadoras de distintas regiones del país.

La planta de Chilibre, una instalación importante para el abastecimiento de la capital, llegó a operar al 20% de su capacidad. Según un reporte publicado por La Prensa de Panamá, hacia las 16:00 horas locales había recuperado su operación hasta alcanzar el 50%.

Después del sismo se emitieron avisos de amenaza de tsunami para sectores de la costa del Pacífico. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico actualizó posteriormente su evaluación y levantó la amenaza.

El USGS revisó la magnitud del terremoto hasta establecerla en 7.7, después de que circularan estimaciones preliminares distintas.

Las autoridades panameñas mantuvieron el monitoreo de las réplicas y de las zonas afectadas mientras continuaban las inspecciones de edificios e infraestructura. El balance seguía siendo preliminar, por lo que las cifras de daños, personas lesionadas y servicios afectados podían cambiar conforme avanzara la atención de la emergencia.

PT