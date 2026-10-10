Accidentes

Automóvil Choca contra Vivienda y Derriba Pared en Junta Auxiliar de Puebla

El accidente en la colonia Benito Juárez de San Pablo Xochimehuacan dejó una persona lesionada que tuvo que ser atendida en el sitio

Accidente Choque Vehículo Pared Derribada Vivienda Lesionado San Pablo Xochimehuacan PueblaEl accidente dejó una persona lesionada en San Pablo Xochimehuacan. Foto: X @PCGobPue

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Accidente en San Pablo Xochimehuacan: un camión sin frenos choca contra una vivienda, dejando una persona lesionada. Protección Civil ya en el lugar.

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