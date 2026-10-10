Automóvil Choca contra Vivienda y Derriba Pared en Junta Auxiliar de Puebla

Un camión repartidor se quedó sin frenos sobre la calle Ignacio Mariscal, a la altura del número 37, donde presuntamente una falla en los frenos provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.

El fuerte impacto destruyó parte de los muros y causó daños al mobiliario del inmueble en la colonia Benito Juárez de San Pablo Xochimehuacan, junta auxiliar de la capital poblana.

Al lugar del accidente llegaron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla, quienes atendieron a una persona que resultó lesionada, misma que requirió traslado hospitalario.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Será la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla la encargada de determinar las causas del percance vehicular, además de cuantificar los daños materiales.

Por último, los cuerpos de emergencias realizaron la extracción del vehículo con grúa y retiraron los residuos del pavimento, dejando el lugar quedó sin riesgo para la población.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ