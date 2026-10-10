Huracán Simon Ya Es de Categoría 4: Va Rumbo al Occidente de México

El huracán Simon alcanzó en los primeros minutos de este sábado la categoría 4, mientras se perfila para impactar el fin de semana la costa occidental de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó que el ciclón tiene vientos sostenidos de 220 km/h y se desplaza a 7 km/h.

Se ubica a 225 kilómetros de Manzanillo, Colima, y a 395 de Cabo Corrientes, Jalisco. Se espera que el punto donde toque tierra será entre Punta Mita y El Roblito, en Nayarit.

El centro señaló que se espera, de acuerdo con la trayectoria del meteoro, que Simon esté cerca o justo en el interior de la costa centro-oeste de México más tarde este sábado o el domingo.

La lluvia que generará Simon podría dejar inundaciones y deslizamientos de tierra que amenazan la vida, especialmente en áreas de terreno empinado; por lo que, se mantiene la alerta sobre Michoacan, Colima, Jalisco y Nayarit.

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El NHC detalló que en una categoría como la que tiene ahora Simon, considerado ya un huracán mayor, es necesario que se apresuren los preparativos para proteger la vida y la propiedad.

Por su parte, la Conagua informó que la circulación de Simon genera lluvias muy fuertes a torrenciales en el occidente y sur del país. Se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Mientras que la zona de prevención por efecto de los vientos de huracán se sitúa desde Punta San Telmo, en Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit. La zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical va de Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Con información de N+

ICM