Pronóstico del tiempo

Huracán Simon Ya Es de Categoría 4: Va Rumbo al Occidente de México

El ciclón tropical tiene vientos sostenidos de 220 km/h; hay alerta para Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit

Manzanillo, Colima, será una de las ciudades más afectadas por el huracán SimonManzanillo, Colima, será una de las ciudades más afectadas por el huracán Simon. Foto: Reuters

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