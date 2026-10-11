Salud

El IMSS Asegura que No Se Ha Interrumpido su Operación Durante las Protestas

Trabajadores mantienen plantón en oficinas centrales y piden 10 por ciento de aumento salarial

El IMSS Asegura que No Se Ha Interrumpido su Operación Durante las ProtestasPersonal del IMSS realizó un bloqueo en Paseo de la Reforma, en exigencia de mejoras salariales. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Paro Nacional del IMSS: Instituto Asegura que No Ha Interrumpido Operación Durante Protestas de Trabajadores | N+