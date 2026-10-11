El IMSS Asegura que No Se Ha Interrumpido su Operación Durante las Protestas

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) liberaron este sábado Paseo de la Reforma, pero mantienen el plantón frente a oficinas centrales y prevén más bloqueos, mientras el director general, Zoé Robledo, sostiene que la operación del instituto no se ha interrumpido.

Los manifestantes anunciaron cierres momentáneos durante el resto del día. Algunos han sido recurrentes: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Tlalpan, División del Norte, Viaducto, Circuito Interior, Xola y Troncoso, además de las oficinas del sindicato en la colonia Condesa.

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Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), activos y jubilados, han tomado en los últimos días varios puntos de la capital, sobre todo donde se ubican hospitales y clínicas clave. Personal médico, de enfermería, de laboratorios, administrativo y de guarderías pide que todas las unidades del país cuenten con insumos, equipos y personal suficientes. También exigen un aumento salarial de 10 por ciento, jubilaciones justas y la destitución de varios funcionarios, entre ellos algunos representantes del propio sindicato.

La comisión que representa a la base trabajadora no ha llegado a un acuerdo con las autoridades. Trabajadores informaron que fueron convocados a una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez, programada para las 12:00 horas. Han advertido que, de no haber acuerdo, podrían ir a un paro nacional.

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Robledo dijo que el instituto respeta las manifestaciones porque quienes participan forman parte del IMSS, y pidió a quienes salgan a las calles hacerlo sin afectar a otras personas. Informó que en la última semana se registraron 5 mil 745 nacimientos y 30 mil 583 cirugías, y se otorgaron 662 mil consultas de especialidad y 2 millones en medicina familiar.

El aumento salarial propuesto es de 6.8 por ciento, compuesto por 2.9 en el salario tabular y 3.9 en prestaciones, frente al 10 por ciento que piden los manifestantes. Según Robledo, el congreso del sindicato ya lo aprobó, y quienes no están de acuerdo irán a una consulta el próximo 14 de octubre. Añadió que el regreso del RJP requiere cambios en la ley y no corresponde al instituto.

El director general reconoció que el crecimiento de la población y las enfermedades crónicas degenerativas siguen generando saturación, y anunció que se reforzará la supervisión del abasto de insumos, las cargas de trabajo, las urgencias y las cirugías pendientes. Señaló que el abasto de medicamentos es de 94 por ciento y que quien no reciba su receta completa puede registrarla en recetacompleta.gob.mx con su CURP para obtener una solución en 36 horas o menos.

Con información de N+.

CT