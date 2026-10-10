¿No Hay Clases el Lunes 12 de Octubre 2026? SEP Suspende Actividades para Estos Alumnos

Comenzará una semana más del ciclo escolar, pero hay algunas dudas de si no hay clases este lunes 12 de octubre 2026, pues se cruza con una de las efemérides que se ha resignificado en los últimos años, además de que este nuevo día de actividades escolares llega después de la suspensión de escuela para algunos alumnos.

En las últimas semanas, se han registrado diversos días de asueto o pausa a las clases presenciales por motivos marcados en el calendario, pero también por causas ligadas a los fenómenos climatológicos.

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Cabe señalar que para la comunidad escolar, octubre representa uno de los meses en los que comienza un megapuente y el paso a las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

¿No hay clases este lunes 12 de octubre de 2026?

El 12 de octubre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, que por muchos años fue conocida como el Descubrimiento de América o el Día de la Raza; sin embargo, en los tiempos recientes se ha hecho una revisión histórica de este acontecimiento, resignificándolo y nombrándolo como el Día de la Nación Pluricultural.

Por este acontecimiento, el cual no está marcado en el Calendario SEP como día conmemorativo o de reflexión, puede haber dudas de si hay clases; no obstante, a nivel nacional sí hay curso regular, salvo excepciones.

De manera general, la siguiente fecha en la que no hay clases es el viernes 30 de octubre, en la que los alumnos no deberán presentarse a las aulas, aunque el cuerpo docente y directivo sostendrá la Junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Dónde se suspenden las clases el lunes?

Debido al potencial ingreso del huracán Simon al territorio nacional, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que en los siguientes municipios no hay clases:

1. Casimiro Castillo

2. Cihuatlán

3. Cuautitlán de García Barragán

4. La Huerta

5. Tomatlán

6. Villa Purificación

7. Atenguillo

8. Cabo Corrientes

9. Guachinango 10. Mascota

11. Mixtlán

12. Puerto Vallarta

13. San Sebastián del Oeste

14. Talpa de Allende

15. Atengo,

16. Autlán de Navarro

17. Ayutla

18. Cuautla

19. El Grullo

20. El Limón

21. Tuxcacuesco

22. Tolimán

Por otro lado, personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato dio a conocer que el próximo lunes 12 de octubre no habrá clases en niveles de educación básica de Celaya por el aniversario del municipio.