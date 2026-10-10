Educación

¿No Hay Clases el Lunes 12 de Octubre 2026? SEP Suspende Actividades para Estos Alumnos

Continúa el cierre de escuelas en algunas localidades y se suma la suspensión de clases en otras; te contamos las causas

Clases el Lunes 12 de OctubreEste 12 de octubre se conmemora el Día de la Nación Pluricultural. Foto: N+
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