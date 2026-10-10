Pronóstico del tiempo

Simon Es Categoría 4: ¿Por Qué se Forman los Huracanes y Cuánto Duran?

El SMN se mantiene en alerta ante este ciclón que tocará Tierra este domingo en la costa de Jalisco, provocando marea de tormenta, oleaje y viento severo.

Ojo del Huracán Simón Categoría 4 en MéxicoSimón azota la costa del Pacífico en México, pero te has preguntado cómo se forman los huracanes y cuánto duran. Te decimos. Foto: X @Conagua_Clima.
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