Simon Es Categoría 4: ¿Por Qué se Forman los Huracanes y Cuánto Duran?

El huracán Simon mantiene en alerta el Pacífico Mexicano tras intensificarse a Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, por lo que a partir de este sábado se suspendieron las actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, por orden presidencial.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que el Huracán Simon presenta rachas de viento de casi 4 kilómetros por hora, a menos de 200 kilómetros de Manzanillo.

Aunque no es el único ciclón activo, Isaías y Rachel también han provocado condiciones climatológicas adversas en México y Estados Unidos. Hay que recordar que la Temporada de Huracanes 2026 cerrará su ciclo hasta el próximo mes de noviembre.

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¿Por qué se forman los huracanes?

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer los 'ingredientes' que componen un huracán, La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México detalló que las condiciones oceánicas y atmosféricas crean este remolino gigantesco sobre espacios oceánicos tropicales.

De hecho, la temperatura juega un papel esencial en la evolución de un ciclón a huracán. Su formación se ve favorecida cuando la temperatura de la capa superficial del agua supera los 26° C, aunado a la existencia de una zona de baja presión atmosférica, hacia la cual convergen vientos en todas direcciones.

Al fluir el viento, aumenta el ascenso de aire caliente y húmedo que libera vapor de agua. De modo que el calor latente, ganado por la condensación del vapor de agua es la fuente de energía del ciclón.

Una vez que inicia el movimiento de aire hacia arriba por la columna central, se incrementa el aire en los niveles más bajos, con la correspondiente salida en el nivel superior del fenómeno.

En el caso del Hemisferio Norte -donde se ubican México y Estados Unidos-, la influencia de la rotación de la Tierra, el aire converge y comienza a moverse en espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj.

¿Cuánto dura aproximadamente un huracán?

Ahora que conoces qué detona la formación de un ciclón y cuáles son las etapas de la escala Saffir-Simpson que lo llevan a convertirse en Huracán, vale la pena entender que como tal no hay un tiempo estimado de duración, dado que cada fenómeno es diferente.

Antes de convertirse en huracán, un ciclón pasa por distintas etapas. El laboratorio de Oceanografía y Meteorología del Atlántico perteneciente al NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) indica que cuando los huracanes tocan tierra se debilitan.

Por ejemplo, al tocar una isla su circulación se rompe, mientras que al llegar a la masa continental se corta su suministro de aire marítimo cálido y húmedo y se combinará con el aire seco, lo que conduce a su debilitamiento y muerte.

Sobre terreno montañoso implica un final rápido, pero en zonas planas puede tomar dos o tres días para que se rompa la circulación, lo que explica los estragos que dejan los huracanes a su paso por las ciudades.