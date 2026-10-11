Sociedad

Huracán Simón: Sinaloa Instala Centro de Operaciones ante Posible Impacto

Las instituciones mantienen la vigilancia meteorológica y llaman a consultar información de fuentes oficiales ante posibles contingencias

Ante el posible impacto del huracán Simón, Sinaloa coordina acciones preventivasAnte el posible impacto del huracán Simón, Sinaloa coordina acciones preventivas. Foto: N+

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Simón podría impactar Sinaloa como tormenta tropical. Las autoridades coordinan acciones preventivas.

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