Huracán Simón: Sinaloa Instala Centro de Operaciones ante Posible Impacto

El Gobierno de Sinaloa instaló el Centro Estatal de Operaciones para coordinar las acciones preventivas ante el posible impacto del huracán Simón en la entidad.

De acuerdo con los pronósticos difundidos, el sistema podría acercarse al sur de Sinaloa durante la madrugada del lunes 12 de octubre, después de aproximarse a las costas de Jalisco. Se prevé que para entonces se debilite a tormenta tropical, aunque su trayectoria e intensidad pueden cambiar.

El centro permitirá coordinar a las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, así como mantener un registro del personal, vehículos, equipo especializado y recursos disponibles para atender posibles afectaciones.

Las autoridades mantienen el seguimiento del fenómeno ante el riesgo de lluvias, vientos e inundaciones, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional.