Mapa de la Ubicación del Huracán Simon: ¿Qué tan Cerca Está de México?

El huracán Simon ya activó la alerta en 160 municipios de siete estados: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Durango, Sinaloa y Guerrero, de acuerdo con información del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) en México, un mecanismo del Sistema Nacional de Protección Civil.

Según el reporte más reciente, los niveles de alerta varían entre el azul (peligro muy bajo), el verde (peligro bajo) y el amarillo (peligro medio), pero se actualizan dependiendo de la cercanía del fenómeno meteorológico.

Ante ello, en N+ te informamos dónde se encuentra actualmente el ciclón tropical y qué tan cerca está de territorio nacional.

Mapa de la ubicación de Simon

A las 12:00 horas, el huracán Simon —categoría 2 en la escala Saffir-Simpson— se localizó a 335 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema avanza hacia el noroeste a solo 4 kilómetros por hora (km/h), con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) previó que este mismo viernes, Simon se convierta en un huracán mayor de categoría 3 y que mañana alcance la categoría 4.

Mapa de la ubicación de Simon este 9 de octubre 2026. Imagen de satélite SMN

Posible trayectoria del huracán

De acuerdo con el reporte más actualizado del SMN, esta es la posible trayectoria del huracán los siguientes días; se prevé que toque tierra este fin de semana entre Colima y Jalisco.

09 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 3, a 250 km al suroeste de Punta San Telmo Michoacán.

10 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 200 km al suroeste de Punta San Telmo.

11 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 4, a 20 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

11 de octubre, 18:00 horas: Huracán categoría 2, en tierra a 45 km al noreste de Cabo Corrientes, Jalisco.

12 de octubre, 06:00 horas: Huracán categoría 1, a 55 km al noroeste de San Blas, Nayarit.

13 de octubre, 06:00 horas: Tormenta tropical, en tierra a 50 km al nor-noreste de Mazatlán, Sinaloa.

14 de octubre, 06:00 horas: Post-tropical/Remanentes, en tierra a 195 km al nor-noroeste de Mazatlán.

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Localidades en alerta

Por la mañana, la coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, dio a conocer que el huracán ingresará a México en inmediaciones de Jalisco y Colima.

“Se estima que la zona de impacto puede situarse en un punto entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, así como del estado de Colima, en Manzanillo. Se prevé que el ciclón podría aproximarse con una intensidad de categoría 3 o 4. Todavía es muy pronto para determinar categoría y el ingreso exacto”, señaló.

En un enlace por videollamada a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal pidió a pobladores de las siguientes regiones permanecer bien informados de los avisos oficiales de la CNPC, Defensa, Marina y Gobiernos estatales:

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación, en Jalisco, así como a Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima.

SPB