Pronóstico del tiempo

Mapa de la Ubicación del Huracán Simon: ¿Qué tan Cerca Está de México?

El ciclón seguirá fortaleciéndose en su camino a territorio nacional; hay alerta en cientos de municipios de siete estados

Vista de Manzanillo antes de la llegada del huracán Simon, el 9 de octubre de 2026. Foto: ReutersVista de Manzanillo antes de la llegada del huracán Simon, el 9 de octubre de 2026. Foto: Reuters

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