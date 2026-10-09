AICM Advierte Afectaciones en Vuelos con Destino o Procedencia del Pacífico por Huracán Simon

Ante las condiciones meteorológicas de este viernes ocasionadas por dos huracanes que rodean a México, Simon e Isaias, las autoridades de Protección Civil se mantienen en alerta.

Al respecto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México emitió un aviso en el que indicó que por dichas condiciones meteorológicas se podrán ocasionar afectaciones en algunos vuelos, principalmente aquellos con destino o procedencia del pacífico mexicano, ya que en ese punto se encuentra el huracán Simon categoría 2.

En sus redes sociales, el AICM, pidió a los usuarios estar en contacto con las aerolíneas para conocer el estatus de los vuelos. "infórmate por medios oficiales del estatus del clima y atender las recomendaciones de protección civil emitidas por las autoridades".

Simon como huracán categoría 2 está generando lluvias torrenciales a extraordinarias, además de rachas de viento intensas y un oleaje peligroso de entre 3 y 6 metros de altura en las franjas costeras.

Las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit, con alerta máxima en Jalisco y Colima debido al riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamiento de ríos.

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