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AICM Advierte Afectaciones en Vuelos con Destino o Procedencia del Pacífico por Huracán Simon

Las autoridades de Protección Civil se mantienen en alerta por el huracán Simon categoría 2

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