Trabajadores del IMSS Bloquean Av. Lincoln en Monterrey

Empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron y bloquearon la avenida Lincoln en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para exigir mejores condiciones de trabajo.

Fueron aproximadamente 30 trabajadores lo que protestaron y realizaron el cierre vial en el cruce de la avenida Lincoln y la avenida Fidel Velázquez. Con pancartas y altavoces expusieron la falta de personal médico, de medicamentos y material para trabajar.

Además, expusieron que no han tenido una respuesta a demandas realizadas anteriormente como el aumento salarial del 10 por ciento, así como el tema de las pensiones.

Como parte de la protesta, los trabajadores del IMSS gritaron consignas en contra del líder sindical y aseguraron que van a continuar con la manifestación para exigir que mejoren sus condiciones de trabajo.

Con información de Nelly Juárez | N+

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