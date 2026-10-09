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Trabajadores del IMSS Bloquean Av. Lincoln en Monterrey

Los empleados se manifestaron para exigir mejores condiciones de trabajo

Manifestación de empleados del IMSS en MonterreyFueron más de 30 trabajadores los que protestaron. Foto: N+

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