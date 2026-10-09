Auto es Arrastrado por el Tren en Cruce de Fleteros en Monterrey

Un carro fue impactado y arrastrado por el tren en el cruce de la las avenidas Gonzalitos y Pablo González Garza, en la zona conocida como Fleteros, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. La conductora del vehículo logró salir a salvo del accidente.

La mujer que iba al volante quedó atrapada dentro del auto. Elementos de Tránsito de Monterrey se movilizaron de inmediato hasta el lugar del accidente para auxiliar y rescatar a la víctima que no resultó con heridas, solo con un gran susto.

De acuerdo con el testimonio de la conductora, aparentemente no escucho el sonido de la locomotora avanzando por las vías y cruzó las avenidas, intentó ganarle el paso a la unidad pesada, pero fue arrastrada con su carro varios metros de distancia.

El impacto del tren fue en la parte trasera del vehículo, donde no viajaba ningún pasajero, por lo que, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños en la carrocería de la unidad que fue retirada minutos más tarde por una grúa.

Este hecho se suma a la lista de accidentes registrados en el cruce de Fleteros, considerado como uno de los puntos viales más concurridos y peligrosos de la ciudad de Monterrey y el su área metropolitana.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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