Accidentes

Auto es Arrastrado por el Tren en Cruce de Fleteros en Monterrey

La conductora del carro salió ilesa, a pesar de haber sido impactada por el ferrocarril

Auto impactado por el tren el cruce de FleterosEl auto fue impactado por la parte trasera. Foto: N+

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