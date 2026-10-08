Accidentes

Dan Último Adiós a Melissa Sofía, Paramédica Fallecida en Choque en Monterrey

Se le rendirá una guardia de honor en la instalaciones de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás

Melissa Sofía, paramédica fallecida en choque de ambulancia en MonterreyMelissa Sofía era paramédica de Protección Civil de San Nicolás. Foto: @666melii_

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