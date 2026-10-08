Dan Último Adiós a Melissa Sofía, Paramédica Fallecida en Choque en Monterrey

Familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Melissa Sofía Guel Martínez, la paramédica de Protección Civil de San Nicolás que murió el pasado 6 de octubre en un choque registrado sobre la avenida Constitución, en Monterrey, mientras llevaba a cabo un servicio.

Los servicios funerarios iniciaron a las 10:00 de la mañana en una funeraria de la colonia Mitras Centro, en la ciudad de Monterrey. El día de mañana se le rendirá una guardia de honor en la instalaciones de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás.

Posteriormente, la paramédica Melissa Sofía Guel Martínez será sepultada a la 01:30 pm en el panteón Jardín de los Ángeles, en Apodaca, de acuerdo con la información proporcionada por sus familiares.

La joven rescatista se encontraba a bordo de una ambulancia atendiendo a una persona herida cuando la unidad chocó contra una columna de la línea 4 del metro sobre la avenida Constitución, a la altura de la Clínica 2, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Melissa Sofía fue trasladada a la Unidad Médica 21, donde minutos más tarde reportaron su muerte. El accidente causó conmoción entre la ciudadanía debido a que la paramédica se encontraba ayudando a una persona herida cuando se registró el choque que terminó con su vida.

Con información de Brian Samaniego | N+

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