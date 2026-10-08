Casino Royale: Familiares Piden Protección tras Orden de Liberación de Implicados

Después de que se diera a conocer que un juez federal en Tamaulipas ordenó la liberación de dos presuntos implicados en el ataque al Casino Royale, los familiares de las víctimas se pronunciaron al respecto en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Samara Pérez, vocera del colectivo y quien perdió su hijo en el ataque al casino, señaló que no han recibido ninguna notificación oficial y que se enteraron de la orden de liberación a través de los medios de comunicación, situación que vulnera sus derechos.

Indicó que desconocen el estado de las causas penales y la información sobre el cumplimiento de las condenas debido a la falta de acceso a los expedientes, por lo que acudieron para solicitar una reunión con el titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Hasta el momento, no han recibido respuesta por parte de las autoridades. Además, pidieron medidas de protección para las familias de las 52 víctimas del ataque al Casino Royale en Monterrey.

Fue hace 15 años, el 25 de agosto de 2011, cuando ocurrió el ataque al Casino Royal, sobre la avenida San Jerónimo, en la ciudad de Monterrey. En este hecho de violencia murieron 52 personas, entre ellas dos mujeres embarazadas.

Los agresores rociaron combustible dentro del establecimiento y le prendieron fuego. El caso marcó al estado de Nuevo León, donde la ciudadanía sigue recordando a las 52 víctimas con un mural colocado en el sitio donde se encontraba la estructura del Casino Royale, que fue derrumbada hace unos años.

Con información de Hugo Aranda | N+

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