Seguridad

Casino Royale: Familiares Piden Protección tras Orden de Liberación de Implicados

Las familias de las 52 víctimas no han recibido notificación oficial y exigen información sobre el cumplimiento de las condenas

Samara Pérez, vocera y familiar de víctima del ataque al Casino RoyaleSamara Pérez, vocera y familiar de víctima del ataque al Casino Royale. Foto: N+

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