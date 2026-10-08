Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en El Carmen, Nuevo León

Un ataque armado registrado durante las últimas horas dejó a un hombre sin vida y a otro lesionado, ambos hermanos, en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Jaral, específicamente en el cruce de las calles Golondrinas y Gorrión, donde vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y solicitaron la presencia de las autoridades.

Al arribar al sitio, los cuerpos de seguridad localizaron a dos personas que habían sido agredidas a balazos. Uno de los hermanos ya no presentaba signos vitales, mientras que el segundo resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con esta agresión.

La zona fue acordonada por las autoridades, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar el móvil de la agresión.

El hecho se suma a los acontecimientos violentos registrados recientemente en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey y el Valle de las Salinas.

En el sitio se esperaba la intervención de agentes investigadores y peritos para recabar evidencias que permitan avanzar en la identificación de los responsables.