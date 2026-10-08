Seguridad

Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en El Carmen, Nuevo León

Dos hermanos fueron víctimas de una agresión durante las últimas horas en la colonia El Jaral; uno perdió la vida y el otro recibió atención hospitalaria.

Policia de El CarmenMuere hermano en ataque a balazos. Fotos: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hermano muere y otro queda herido. Las autoridades investigan el móvil de la agresión.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ataque armado en El Carmen: un muerto y un herido | N+