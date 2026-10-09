Pronóstico del tiempo

¿Dónde Impactará Simon como Huracán Mayor? Protección Civil Alerta a estas Localidades de México

La Coordinación Nacional de Protección Civil informa cuál es la posible área de impacto del ciclón tropical, que sigue intensificándose en su avance por el océano Pacífico

Simon ocasiona intensas lluvias en Acapulco, Guerrero, el 8 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroSimon ocasiona intensas lluvias en Acapulco, Guerrero, el 8 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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