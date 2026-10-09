¿Dónde Impactará Simon como Huracán Mayor? Protección Civil Alerta a estas Localidades de México

México sigue en alerta: Simon evolucionó a huracán categoría 2 y seguirá intensificándose en el día mientras se dirige a territorio nacional, de acuerdo con avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La mañana de este viernes, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer por su parte dónde podría ser el impacto del ciclón tropical y llamó a varias comunidades a permanecer atentas a los informes de las autoridades. A continuación, te damos a conocer todos los detalles.

A las 09:00 horas, Simon se ubicó a 335 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h.

Su circulación genera lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; lluvias intensas en Colima, así como lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, indicó el SMN.

Sobre la posible zona de impacto, la titular de la CNPC, Laura Velázquez, dio a conocer que el huracán ingresará a México en inmediaciones de Jalisco y Colima, posiblemente con categoría mayor, aunque aún no se puede determinar si 3 o 4 en la escala Saffir-Simpson.

“Se estima que la zona de impacto puede situarse en un punto entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, así como del estado de Colima, en Manzanillo. Se prevé que el ciclón podría aproximarse con una intensidad de categoría 3 o 4. Todavía es muy pronto para determinar categoría y el ingreso exacto”, señaló.

En un enlace por videollamada a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal pidió a pobladores de las siguientes regiones permanecer bien informados de los avisos oficiales de la CNPC, Defensa, Marina y Gobiernos estatales:

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán y Villa Purificación, en Jalisco, así como a Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima.

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Velázquez Alzúa también dio a conocer que este mediodía se instalarán tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, encabezados por los gobernadores de Jalisco y Colima, y con el Plan Marina y el Plan DN III.

“Estamos preparados Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Conagua, CFE, Pemex y la Secretaría de Salud”, apuntó.

La coordinadora Nacional de Protección Civil pidió a la población resguardarse en domicilios y refugios temporales en el paso del huracán.

Por la presencia de Simon, de acuerdo con el SMN, se establecieron varias zonas de vigilancia:

Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit.

Zona de prevención por efectos de vientos de huracán: desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical: desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

SPB