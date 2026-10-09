Huracán Simon Se Intensifica a Categoría 2 Frente a Costas de Manzanillo, Colima

El huracán Simon se intensificó esta mañana a categoría 2 en la escala Saffir Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se localiza a 335 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

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Debido a su cercanía, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit; también mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lluvias y oleaje elevado por Simon

Se prevé que hoy Simon alcance una categoría de huracán mayor e impacte en México durante el fin de semana.

Durante las próximas horas, se prevén lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Guerrero (costa y oeste) y Michoacán (costa y este); intensas (de 75 a 150 mm) en Colima; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco (este y sur). También vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Jalisco

Además, el huracán provocará alto oleaje en Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Las autoridades advirtieron que pueden registrarse inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas de riesgo.

Con información de N+