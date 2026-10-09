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Huracán Simon Se Intensifica a Categoría 2 Frente a Costas de Manzanillo, Colima

Se espera que el ciclón impacte en México durante el fin de semana

Huracán Simon se intensifica a huracán categoría 2Huracán Simon se intensifica a huracán categoría 2. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Simon avanza hacia México como huracán categoría 2. Se esperan lluvias torrenciales y oleaje elevado en las costas del Pacífico. Infórmate sobre las medidas de seguridad en tu zona.

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