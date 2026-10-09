Internacional

Estallan Protestas en Bélgica: Trabajadores y Alumnos Marchan contra Recortes Presupuestarios

Decenas de jóvenes se enfrentan con la policía al margen de una manifestación multitudinaria contra la política de ajuste del Gobierno federal

Manifestación contra medidas de austeridad y recortes presupuestarios en Bruselas, Bélgica. Foto: ReutersManifestación contra medidas de austeridad y recortes presupuestarios en Bruselas, Bélgica. Foto: Reuters

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