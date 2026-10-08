Internacional

Crece Tensión en Francia: Estudiantes y Profesionistas Convocan a Nueva Protesta

Los manifestantes exigen mejoras en las condiciones educativas, lo que incrementa la presión sobre el Gobierno francés

Protestas en FranciaProtestas en Francia. Foto: EFE

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La revuelta estudiantil en Francia no se detiene. Con 450 mil manifestantes y episodios de violencia, el gobierno enfrenta un desafío crucial.

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