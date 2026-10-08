Crece Tensión en Francia: Estudiantes y Profesionistas Convocan a Nueva Protesta

Miles de personas se manifiestan este jueves en las calles de Francia, después de la movilización del 6 de octubre, cuando resultaron afectados ciertos servicios públicos y salieron a las calles hasta 450 mil personas, según los sindicatos.

Los sindicatos estudiantiles y profesionales de Francia convocaron hoy a una nueva jornada de movilización y manifestaciones el 13 de octubre, para exigir mejoras en las condiciones educativas, lo que incrementa la presión sobre el Gobierno francés.

La movilización del 13 de octubre fue anunciado por la portavoz de la Unión estudiantil, Sabrine Kharbach, quien participaba en la plaza de la Bastilla de París en una de las marchas de alumnos de instituto celebradas este jueves en Francia.

"Necesitamos ya medidas concretas. Mientras no se pongan encima de la mesa 10,000 millones de euros, no pararemos la movilización", advirtió en declaraciones a la prensa Kharbach, quien habló de una lucha "histórica" que va más allá de las condiciones de estudio de los alumnos de instituto.

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La portavoz aseguró que estudiantes universitarios, agricultores, bomberos y profesores se han unido a su combate.

Cabe recordar que desde mediados de septiembre, al menos 6 mil 600 personas han sido arrestadas por las protestas y unos 700 policías y gendarmes y algo más de 200 manifestantes han resultado heridos.

Sindicatos franceses llaman a huelga

El próximo 5 de noviembre hay convocada otra gran jornada de protesta, esta con un llamamiento de huelga por parte de los grandes sindicatos franceses.

La revuelta estudiantil, que comenzó a las afueras de París a mediados de septiembre, ha perturbado la rutina escolar de los 2.7 millones de estudiantes de liceo en Francia y ha generado recurrentes piquetes a las puertas de centenares de centros educativos.

La movilización ha estado salpicada por varios episodios de violencia, de la que se acusan mutuamente manifestantes y policías, y de graves destrozos materiales que ascienden ya a decenas de millones de euros.

Debido a emblemáticos casos de adolescentes gravemente heridos durante los piquetes tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula), madres y padres se han asociado a las manifestaciones tanto para respaldar las reivindicaciones, como para proteger a sus hijos.

Asimismo, el Gobierno francés que encabeza Emmanuel Macron ha acusado a la izquierda radical del candidato presidencial de 2027 Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa, LFI) de atizar las revueltas.

Con información e N+ y EFE