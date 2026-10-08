¿Qué Apellidos Cobran Pago de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de Octubre 2026? Letras por Día

Se está realizando la primera dispersión del ciclo escolar de la Beca Rita Cetina y para que sepas qué día te toca, acá te traemos la lista de apellidos que cobran su pago los jueves 8 y 15 de octubre 2026, de acuerdo con el orden de letras en el calendario.

Esta semana, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer las fechas oficiales en las que se depositará el apoyo bimestral de secundaria en octubre de 2026, por lo que los beneficiarios de continuidad han comenzado a disfrutar de su ayuda económica.

Como ya es una tradición en estos programas sociales, los pagos se hacen directamente en la tarjeta del Bienestar que recibieron los padres de familia y se deposita en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la cuenta bancaria

¿Qué letras van de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de octubre 2026?

De acuerdo con el calendario de pagos, los jueves 8 y 15 de octubre 2026 se depositará a las familias cuyo primer apellido inicia con las letras G y S. Este es el orden en el que se realizará la primera dispersión del ciclo escolar:

Letras A, B: 5 de octubre de 2026.

Letra C: 6 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.

Letra G: 8 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.

Letra M: 12 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 12 de octubre de 2026.

Letra R: 14 de octubre de 2026.

Letra S: 15 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.

Beca Rita Cetina: Lista de apellidos que cobran el 8 y 15 de octubre

El jueves 8 de octubre 2026 se pagará el apoyo bimestral a las familias beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra G. Esta es la lista de algunos de los más populares:

García

González

Gómez

Gutiérrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

Gallardo

Guerra

Guillén

Granados

Galicia

Gil

Godínez



Mientras que el siguiente jueves 15 de octubre de 2026, los beneficiarios a los que les depositará la Beca Rita Cetina de secundaria son aquellos que se apellidan con la letra S:

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solis

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



La Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a las familias mexicanas, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, de ahí que algunos depósitos sean de 2,600 pesos si hay dos hijos en secundaria.

PPP