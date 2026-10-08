¿Qué Apellidos Cobran Pago de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de Octubre 2026? Letras por Día
Si estás a la espera de tu pago de la Beca Rita Cetina, consulta si estás en la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo en estos días
Si estás a la espera de tu pago de la Beca Rita Cetina, consulta si estás en la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo en estos días
Se está realizando la primera dispersión del ciclo escolar de la Beca Rita Cetina y para que sepas qué día te toca, acá te traemos la lista de apellidos que cobran su pago los jueves 8 y 15 de octubre 2026, de acuerdo con el orden de letras en el calendario.
Esta semana, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer las fechas oficiales en las que se depositará el apoyo bimestral de secundaria en octubre de 2026, por lo que los beneficiarios de continuidad han comenzado a disfrutar de su ayuda económica.
Como ya es una tradición en estos programas sociales, los pagos se hacen directamente en la tarjeta del Bienestar que recibieron los padres de familia y se deposita en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del titular de la cuenta bancaria
De acuerdo con el calendario de pagos, los jueves 8 y 15 de octubre 2026 se depositará a las familias cuyo primer apellido inicia con las letras G y S. Este es el orden en el que se realizará la primera dispersión del ciclo escolar:
Letras A, B: 5 de octubre de 2026.
Letra C: 6 de octubre de 2026.
Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.
Letra G: 8 de octubre de 2026.
Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.
Letra M: 12 de octubre de 2026.
Letras N, Ñ, O, P, Q: 12 de octubre de 2026.
Letra R: 14 de octubre de 2026.
Letra S: 15 de octubre de 2026.
Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.
El jueves 8 de octubre 2026 se pagará el apoyo bimestral a las familias beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra G. Esta es la lista de algunos de los más populares:
García
González
Gómez
Gutiérrez
Guzmán
Guerrero
Gallegos
Galván
Garza
Galindo
Guevara
Gallardo
Guerra
Guillén
Granados
Galicia
Gil
Godínez
Mientras que el siguiente jueves 15 de octubre de 2026, los beneficiarios a los que les depositará la Beca Rita Cetina de secundaria son aquellos que se apellidan con la letra S:
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solis
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
La Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo de 1,900 pesos bimestrales a las familias mexicanas, más 700 pesos extra por cada estudiante en dicho nivel, de ahí que algunos depósitos sean de 2,600 pesos si hay dos hijos en secundaria.
PPP
Gaytán
Galvez
Gamboa
Guadarrama
Gaspar
Garrido
Gastelum
Santillán
Soriano
Salvador
Sotelo
Saavedra
Serna
Saenz