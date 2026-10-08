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¿Qué Apellidos Cobran Pago de la Beca Rita Cetina el 8 y 15 de Octubre 2026? Letras por Día

Si estás a la espera de tu pago de la Beca Rita Cetina, consulta si estás en la lista de beneficiarios que recibirán el apoyo en estos días

Conoce A Quiénes Cobran Beca Rita Cetina el 8 y 15 de Octubre 2026El primer pago del ciclo escolar de la Beca Rita Cetina ya comenzó. Foto: Julio León
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