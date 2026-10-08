Internacional

Nicolás Maduro Comparecerá el Próximo Jueves ante la Justicia de EUA

La esposa del exmandatario venezolano, Cilia Flores, fue acusada por las autoridades estadounidenses de conspiración para cometer narcoterrorismo

Nicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | ArchivoNicolás Maduro bajo custodia de la DEA en Manhattan, Nueva York, el 5 de enero de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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