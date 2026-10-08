Nicolás Maduro Comparecerá el Próximo Jueves ante la Justicia de EUA

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue acusado por las autoridades estadounidenses de tortura y otros delitos en una nueva acusación formal revelada el jueves. Además, señaló también a su esposa Cilia Flores de narcoterrorismo.

Esto aumenta la presión sobre el exmandatario, quien ya enfrenta delitos de narcotráfico. El comparecimiento de Maduro se programó para el próximo jueves 15 de octubre a las 11:00 horas ante el juez Alvin K. Hellerstein.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Audiencia de Nicolás Maduro: ¿Qué Sigue en el Proceso Judicial?

Maduro, quien previamente fue acusado de participar en una conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos, ahora también enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos durante su mandato como gobernante.

Asimismo, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a la exprimera dama Cilia Flores de conspiración para cometer narcoterrorismo, cargo que hasta ahora solo pesaba contra el depuesto líder venezolano.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, están encarcelados en Nueva York desde principios de enero, tras la intervención militar estadounidense.

Ambos se han declarado inocentes en la causa penal iniciada hace años contra ellos y numerosos presuntos cómplices. Ya se enfrentaban a posibles penas de cadena perpetua en caso de ser condenados.

Estaba previsto que Cilia Flores compareciera ante el tribunal este jueves. Sus abogados pedirán a la autoridad que la libere de prisión y le conceda el arresto domiciliario debido a sus problemas cardíacos.

Además, han pedido que se desestime el caso alegando que gozan de inmunidad en su calidad de líder y primera dama de un país extranjero.

Los abogados de Flores, de 69 años, también han argumentado que ella padece problemas médicos que no pueden tratarse eficazmente en prisión, que se le podría permitir habitar una vivienda en Nueva York bajo vigilancia las 24 horas.

Asimismo, señalaron que Cilia habría sufrido lesiones permanentes al ser "arrojada contra una pared o una cómoda" durante la operación militar estadounidense de enero pasado.

Sus abogados afirman que ha perdido 11 kilogramos durante su reclusión en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y que se le ha informado de la posible necesidad de una cirugía cardíaca. Indicaron que sufre "mareos persistentes, vértigo y dificultad para respirar", y que es posible que haya sufrido un infarto leve en julio.

Por su parte, la fiscalía se opuso a la solicitud de libertad bajo fianza. En un escrito judicial, argumentaron que Flores representaría un "riesgo extremo de fuga y un peligro para la sociedad" si fuera liberada. También señalaron que, cuando fue necesario, se la trasladó desde la prisión a un hospital local para recibir tratamiento.

La administración del presidente Donald Trump ha defendido la incursión para capturar a Maduro calificándola de "operación quirúrgica de las fuerzas del orden". Maduro se ha autodenominado prisionero de guerra y ha calificado su captura como un secuestro.

En tanto, Cilia Flores está acusada de presunta participación en una conspiración para la importación de cocaína junto a su esposo, Nicolás Maduro, quien ejerció como presidente de Venezuela desde 2013 hasta su captura por fuerzas estadounidenses en enero de 2026.

TLS