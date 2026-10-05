Internacional

Amputan Mano a Alumno en Manifestaciones Estudiantiles en Francia

Protestas se extienden a centros de educación de todo el país, con bloqueos y enfrentamientos con policías

Manifestante lanza un fuego artificial en medio de protestas por el deterioro de escuelas y aulas en Francia. Foto: Luc Auffret vía ReutersManifestante lanza un fuego artificial en medio de protestas por el deterioro de escuelas y aulas en Francia. Foto: Luc Auffret vía Reuters

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