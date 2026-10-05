Amputan Mano a Alumno en Manifestaciones Estudiantiles en Francia

Autoridades de Francia informaron que un alumno de 15 años sufrió la amputación de una mano durante las movilizaciones que se han extendido por escuelas de todo el país, en las que se registran bloqueos e incluso enfrentamientos con fuerzas del orden.

El fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas del menor de edad, pero dijo que su vida no corre peligro.

"Hemos tenido, por desgracia, un alumno de 15 años que resultó gravemente herido durante una manifestación y al que le fue arrancada una mano".

Así lo dijo el fiscal, quien calificó el hecho como "muy grave" y dijo a la prensa que el adolescente fue trasladado rápidamente a un hospital de Lille.

Según el funcionario, durante la mañana se registró una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal de Lens.

Expuso que los estudiantes lanzaron distintos objetos contra los agentes, como piedras, fuegos artificiales y morteros.

Ante la situación, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó, con el visto bueno de la Fiscalía, el desplazamiento de una compañía republicana de seguridad para mantener el orden.

"Y es en este contexto que tuvo lugar este acontecimiento (del percance del alumno)", explicó el fiscal en una intervención emitida por la televisión BMFTV.

El centro escolar, por su parte, anunció el cambio inmediato a clases a distancia, así como la apertura de una célula de escucha y apoyo para alumnos y personal del centro tras el incidente.

Por este hecho se requirió la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), para investigar las circunstancias del suceso.

El incidente ocurrió en el marco de una nueva jornada de protestas estudiantiles, que este lunes afectaron a 413 centros educativos franceses, según datos del Ministerio de Educación.

Las movilizaciones comenzaron a mediados de septiembre en la periferia de París, en las que los manifestantes reclaman más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza y la mejora de las instalaciones.

Las protestas derivaron en bloqueos de centros, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las autoridades contabilizaron al momento 24 centros incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos desde el inicio de las protestas.

Sindicatos y organizaciones sociales acusaron a las fuerzas de seguridad de emplear una fuerza excesiva frente a menores, por lo que hay cinco investigaciones internas de la actuación policial.

El Gobierno defendió la actuación de la Policía y advirtió el riesgo de nuevos episodios de violencia durante las manifestaciones convocadas para el martes.

Con información de EFE.

SPB