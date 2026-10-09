Sociedad

Saldo Blanco en Guerrero por Huracán Simon: Alerta en Acapulco por Lluvias Fuertes

Las autoridades mantienen la vigilancia en ante el pronóstico de lluvias intensas mientras siguen las labores de atención en las zonas afectadas

Saldo Blanco en Guerrero por Huracán Simon: Alerta en Acapulco por Lluvias FuertesSaldo Blanco en Guerrero por Huracán Simon. Foto: Cuartoscuro

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La gobernadora de Guerrero confirma saldo blanco por el huracán Simon. Sin embargo, las lluvias torrenciales en Acapulco mantienen la alerta. Conoce cómo protegerte.

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