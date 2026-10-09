Saldo Blanco en Guerrero por Huracán Simon: Alerta en Acapulco por Lluvias Fuertes

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que hasta este viernes no se reportan personas fallecidas ni desaparecidas por el paso del huracán Simon; sin embargo, pidió a la población mantener las precauciones ante el pronóstico de lluvias fuertes a torrenciales en Acapulco y otras regiones del estado.

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que se habilitaron 34 refugios y que las inundaciones registradas en algunas colonias provocaron afectaciones en vehículos, viviendas y locales comerciales, además de cierres parciales de vialidades e interrupciones en el transporte público y el suministro de energía eléctrica.

Evelyn Salgado señaló que las inundaciones reportadas han disminuido, aunque las autoridades mantienen vigilancia permanente y continúan con las labores de atención en las zonas afectadas.

Por su parte, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que las primeras afectaciones al suministro eléctrico se registraron a las 15:54 horas. En Guerrero, el fenómeno dejó sin servicio a 65 078 usuarios, equivalentes al 4.5% del total en la entidad.

La funcionaria indicó que se logró restablecer el 90.57% del servicio en menos de 12 horas. Entre los daños reportados se encuentran una subestación y una línea de tensión, así como 11 circuitos, un ramal de media tensión y 10 postes de media tensión.

El pronóstico todavía contempla lluvias de fuertes a torrenciales en Acapulco y otras regiones de Guerrero, por lo que se pidió a la población permanecer resguardada y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Como medida preventiva, se suspendieron las clases en Acapulco, Centro, Montaña, Costa Grande y Costa Chica, además de las actividades no esenciales y la navegación en el puerto.