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Huracán Simon Se Intensificará Rápidamente: Trayectoria del Ciclón que Será Categoría Mayor Hoy

Autoridades mexicanas se mantienen en alerta por la ubicación y próxima potencia del fenómeno meteorológico que se dirige a México

Lluvias e inundaciones en Guerrero debido a la tormenta tropical Simon, el 8 de octubre 2026. Foto: CuartoscuroLluvias e inundaciones en Guerrero debido a la tormenta tropical Simon, el 8 de octubre 2026. Foto: Cuartoscuro

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Trayectoria del Huracán Simon Hoy 9 de Octubre 2026: Ciclón Se Intensificará Rápidamente | N+