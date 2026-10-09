Huracán Simon Se Intensificará Rápidamente: Trayectoria del Ciclón que Será Categoría Mayor Hoy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este viernes que el huracán Simon —actualmente de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson— se intensificará rápidamente mientras se desplaza frente a costas mexicanas.

Ante ello, en N+ te informamos cuál será su trayectoria hoy y dónde ocasionará lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado.

A las 06:00 horas, el ciclón tropical se ubicó a 345 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Por dicha razón, las autoridades determinaron mantener la zona de prevención por efectos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y la zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, territorio michoacano.

El SMN, organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que la circulación del huracán ocasionará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; lluvias intensas en Colima, así como lluvias muy fuertes en Jalisco.

Además de vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, y vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la costa de Jalisco.

Asimismo, oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero; de 2.5 a 3.5 metros en Colima y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Según la trayectoria prevista, Simon seguirá su desplazamiento rumbo a México. Se prevé que hoy mismo se convierta en un huracán mayor de categoría 3 y que mañana alcance la poderosa categoría 4.

De acuerdo con la actualización de los pronósticos, podría tocar tierra en territorio nacional el 11 de octubre, con categoría 3, en Jalisco, pero las previsiones pueden seguir cambiando según las condiciones meteorológicas.

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Los huracanes se clasifican según la escala Saffir-Simpson, que contempla 5 categorías según la velocidad máxima sostenida del viento.

En la categoría 1, los vientos son de 119-153 kilómetros por hora (km/h); en la 2, de 154-177 km/h; en la 3, de 178-208 km/h; en la 4, de 209-251 km/h, y en la 5 los vientos superan los 252 km/h.

Cuando un huracán llega a la categoría 3 o superior se le considera mayor, y puede causar daños devastadores y hasta catastróficos.

Por ejemplo, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), un huracán categoría 5 puede destruir un alto porcentaje de viviendas con estructura de madera, así como ocasionar caída de árboles y postes que pueden aislar zonas residenciales. También podrían generar cortes de luz durante semanas y dejar zonas inhabitables por mucho tiempo.

La estructura de los huracanes comprende un ojo, que es la zona central con vientos más débiles y menor nubosidad; la pared del ojo, una región con nubes densas y vientos más intensos; y las bandas nubosas, que son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo.

SPB