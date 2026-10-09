Un hombre fue localizado sin vida en el patio de un domicilio ubicado en la colonia Centro de Torreón. El cuerpo presentaba manchas de sangre a su alrededor, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia y las autoridades correspondientes.

El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes en el cruce de la calle Juan Gutenberg y la avenida Melchor Ocampo, cuando trabajadores que realizaban labores de impermeabilización en una vivienda observaron desde la azotea a una persona tendida en el patio del inmueble.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre había sido visto un día antes caminando por los techos de las viviendas del sector. Una de las líneas preliminares apunta a que pudo haberse cortado accidentalmente con fragmentos de vidrio colocados en una barda, lo que posiblemente le habría provocado una pérdida considerable de sangre.

Al momento de ser localizado, vestía un short beige, no llevaba playera y calzaba botas color café. Tras el reporte, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al domicilio y, al realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de las policías Municipal y Estatal también se presentaron en el lugar para atender el reporte y resguardar el área. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

