Seguridad

Localizan a Hombre Muerto en el Patio de una Casa en Torreón, Coahuila

El hallazgo fue realizado por trabajadores que realizaban trabajos de impermeabilización en una vivienda del sector

Encuentran Cuerpo de Hombre en Patio de Casa en Colonia Centro de TorreónCorporaciones de la Policía Municipal y Estatal atendieron el reporte. Foto: N+

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