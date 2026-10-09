Simon También Pegará a la CDMX: Pronóstico de Lluvias Mañana Según Hora del Día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ingreso de humedad del océano Pacífico, originado por la circulación del huracán Simon, ocasionará junto con un canal de baja presión lluvias y descargas eléctricas en el Valle de México, incluida la Ciudad de México (CDMX).

Ante ello, en N+ te informamos cómo estará el clima en la capital mexicana mañana sábado, según la hora del día.

Y es que este viernes, la CDMX amaneció con lluvia generalizada que ocasionó afectaciones viales y retrasos en el transporte público capitalino, y las autoridades advirtieron que ese clima adverso continuará las siguientes horas y también mañana.

Sábado con lluvias

En su pronóstico diario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las lluvias de este viernes se prolongarán al menos de las 00:00 a las 06:00 horas del sábado 10 de octubre.

Mientras que el SMN detalló que mañana se prevé cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día.

Por la mañana, dijo, se prevé en la CDMX ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) acompañadas con descargas eléctricas.

Además, previó temperatura mínima de 13 a 15 grados y una máxima de 20 a 22 grados centígrados. Así como viento del sureste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico del tiempo del 10 de octubre

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del sábado:

Mañana: Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 20 y 22 grados; 70% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 60% de probabilidad de chubascos y vientos de 10 km/h.

Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB