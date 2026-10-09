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Huracán Isaias se Debilita a Categoría 2 esta Noche: ¿Seguirá Afectando a México?

El ciclón que era categoría 3 ya bajó a categoría 2, mientras avanza por el Golfo de México

Lluvias en el norte del paísLluvias en el norte del país. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Isaias, un huracán categoría 3, se desplaza por el Golfo de México sin representar peligro para México. Pronto se debilitará a tormenta tropical. Conoce su recorrido y evolución.

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