Huracán Isaias se Debilita a Categoría 2 esta Noche: ¿Seguirá Afectando a México?

Hoy el huracán Isaias se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson se sigue desplazando sobre el norte del Golfo de México. Sin embargo, esta noche bajó a categoría 2.

Se ubica a 235 km al sureste de la desembocadura del río Mississippi, Florida, en Estados Unidos de América (EUA) y a 680 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Se desplaza hacia el nor-noreste a 26 km/h.

Trayectoria del huracán Isaias

El SMN informó que Isaias se aleja del territorio mexicano, por lo que no representa peligro. Así será su trayectoria en los próximos días.

9 de octubre: Se prevé que a las 18:00 horas se mantenga como huracán categoría 3, a 900 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo. Sin embargo, ya bajó a categoría 2.

10 de octubre: A las 6:00 horas bajará su intensidad y se convertirá en tormenta tropical, a 1,165 km al norte de Cabo Catoche, Quintan Roo. Para las 18:00 horas, será post-tropical a 1,400 km al norte de Cabo Catoche, Quinta Roo.

11 de octubre: Se mantendrá como post-tropical a 1,670 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Con información de N+

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