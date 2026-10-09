Clima en Tamaulipas; Prevén Lluvias para este Fin de Semana

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé condiciones de lluvia para algunas regiones de Tamaulipas durante este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas, para el domingo 11 de octubre se esperan intervalos de chubascos en el estado, con precipitaciones acumuladas de entre 5 y 25 milímetros.

Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar encharcamientos en zonas susceptibles, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

Con temperaturas que oscilarán entre los 28 grados como máxima y los 24 grados como mínima para el día sábado, el domingo el termómetro podría llegar a los 30 grados, con ambiente bochornoso, ratos de sol y posibilidad de lluvias durante la mañana.

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Sobre el frente frío, aunque el sistema frontal número 1 aparece en los mapas meteorológicos, no se observa un ingreso directo al sur de Tamaulipas durante este fin de semana.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a consultar los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en las condiciones del tiempo.