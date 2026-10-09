Clima en Nuevo León: Hay Probabilidad de Lluvia del 24% para la Tarde

Amanece con cielo medio nublado en Monterrey y su zona metropolitana. Las temperaturas se encuentran al rededor de 24˚C, con sectores de 21˚C, como la parte alta de Cumbres y Santa Catarina. En la Universidad se reporta Mala calidad del aire y Buena en el resto a las 7 y 8 de la mañana.

Para el resto del día se espera que el cielo se encuentre entre soleado y medio nublado y las probabilidades de lluvia alcanzan un 24% por la tarde. Durante el fin de semana las condiciones de cielo, temperatura y probabilidad de lluvia es similar.

Este fin de semana, las condiciones meteorológicas del noreste serán estables, con pocos cambios. Hacia el final de la siguiente semana llegará un nuevo sistema frontal con probables lluvias y descenso de temperaturas.

El Huracán “Isaías” ha alcanzado la categoría 3 esta mañana, con vientos de 195 Km/h y se aproxima a la costa norte del Golfo de México. Tocará tierra en los límites de Florida y Alabama durante esta noche. Se esperan condiciones de lluvia torrenciales, inundaciones, marejada ciclónica y oleaje elevado.

En el Pacífico, el Huracán “Simon” en categoría 2 puede fortalecerse hasta la categoría 4 antes de tocar tierra este domingo en las costas de Jalisco. Se esperan condiciones adversas sobre la costa de Michoacán, Colima, Jalisco y posteriormente Nayarit y Sinaloa con todas las adversidades de un huracán mayor para toda la costa occidental.

La tormenta tropical Rachel se aproxima a la parte norte de la península de Baja California donde tocará tierra la noche del sábado. Los 3 ciclones tocarán tierra durante el fin de semana, “Rachel” y “Simon” en México e “Isaías” en los Estados Unidos.

Con información de Mauro Morales | N+

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