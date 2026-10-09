Motociclista Derrapa y se Impacta Contra Patrulla de Tránsito en Veracruz

Motociclistas participante de una rodada sufrieron un derrape en el bulevar Fidel Velázquez al norte de la ciudad a la altura de la curva, ya muy cerca de llegar al entronque con la Avenida Cuauhtémoc.

Al circular por dicha zona, cinco de ellos derraparon en esta curva, donde anteriormente ya se han reportado varios accidentes incluso fatales por volcaduras.

Este punto es conocido por la curva ya que es muy peligrosa cuando llueve, porque el pavimento es muy resbaloso. Durante esta mañana se dio el derrape de cinco motociclistas primero uno de ellos y arribaron elemento de tránsito, quienes empezaron a atender a los motociclistas, quienes afortunadamente resultaron ilesos con todo y que habían derrapado.

Pero cuando estaban atendiendo el hecho los agentes de tránsito, otro motociclista que venía en camino derrapó y terminó estrellándose contra una patrulla de los agentes de tránsito.

‘Nos informan que hubo un derrape de los motociclistas del evento del Sol a Sol, que venían y se derraparon cinco unidades, cinco motocicletas, entonces piden el apoyo, dado de que esta vialidad por lo general es una pista de hielo, no se agarran y se derrapan’, Agente de tránsito municipal.