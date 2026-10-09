Accidentes

Motociclista Derrapa y se Impacta Contra Patrulla de Tránsito en Veracruz

El pavimento resbaloso complicó la circulación cerca de la avenida Cuauhtémoc; otro conductor terminó impactado contra una unidad oficial

Curva resbalosa en Veracruz causa derrapes y choque con patrullaCurva resbalosa en Veracruz causa derrapes y choque con patrulla. Foto: N+

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Lluvia deja cinco motociclistas derrapados en curva peligrosa del bulevar Fidel Velázquez. Uno de ellos chocó contra patrulla de tránsito

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