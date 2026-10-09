Detienen a Cuatro Hombres por Portación de Sustancias Ilícitas en Monterrey, Nuevo León

Cuatro hombres fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran 14 envoltorios con una sustancia con características similares a la marihuana. Los hechos ocurrieron en la colonia Sarabia, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fuedurante la madrugada cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por el cruce de las calles Juan Méndez y Democracia. En ese punto, observaron a los cuatro hombres mientras discutían, por lo que se acercaron para revisar la situación.

Al realizarles una inspección, los policías encontraron los 14 envoltorios entre las pertenencias de los hombres, por lo que procedieron con su detención. Los detenidos fueron identificados como Rafael 'N', de 45 años; Oscar Eduardo 'N', de 28 años; Sergio Guadalupe 'N', de 30 años, y Santos 'N', de 41 años de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, dos de los detenidos son investigados por su presunta participación en varios robos cometidos en negocios del centro de Monterrey. Entre los casos bajo investigación se encuentra el robo a una tienda de ropa ocurrido el pasado 30 de septiembre. En ese punto se apoderaron de dinero, equipo electrónico y mercancía, todo valuado en 26 mil pesos.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar si los dos hombres participaron en este y otros hechos, mientras que la detención de los cuatro será analizada por las instancias correspondientes para establecer su posible responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.