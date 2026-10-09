Seguridad

Detienen a Cuatro Hombres por Portación de Sustancias Ilícitas en Monterrey, Nuevo León

Dos de los sujetos son investigados por un presunto robo a un local de ropa en el centro de la ciudad

DetenidosLos sujetos permanecerán en las celdas municipales. Foto: Policía Monterrey

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