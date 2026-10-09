Investigan a Creador de Contenido por Ofrecer Dinero para Agredir a Obispo de Aguascalientes

La Fiscalía de Aguascalientes investiga los hechos relacionados con las declaraciones de un influencer identificado como José Lápiz, quien presuntamente ofreció 40 mil pesos a quien agrediera o atentara contra la vida del obispo de Aguascalientes, Monseño Juan Espinoza Jiménez.

Luego de darse a conocer estos hechos, a través de la Unidad de Delitos Cibernéticos, se abrió una carpeta de investigación formal contra el creador de contenido por los delitos de amenazas y apología del delito.

Este jueves, un grupo de jóvenes integrantes de la organización “Actívate” en Aguascalientes, entregaron más de 13 mil firmas ciudadanas para exigir la investigación ante las amenazas al obispo.

“La libertad de culto y de expresión deben respetarse. Ninguna amenaza de violencia puede quedar sin investigar”, escribieron en sus redes sociales luego de presentar el documento que presentaron ante la Fiscalía.

El origen del conflicto ocurrió durante la misa del obispo Juan Espinoza. Durante ese momento realizó señalamientos críticos y análisis sobre el contexto sociopolítico del país. Fue entonces que el creador de contenido, José Lápiz, publicó un mensaje en X:

"Yo les ofrezco 40 mil pesos para que se lo madruguen", escribió.

Luego de darse a conocer esta publicación, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó enfáticamente las amenazas. Mientras que el obispo Juan Espinoza declaró públicamente estar tranquilo y en paz, pero lamentó la polarización y la falta de respeto, señalando que "ponerle precio a la vida de una persona es un hecho sumamente grave".

"Me preocupa, no por mí. Me preocupa por la falta de respeto a las personas, por la falta de delicadeza. No me siento intimidado, ni me siento con temor", dijo el Obispo en un video.