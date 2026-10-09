Seguridad

Investigan a Creador de Contenido por Ofrecer Dinero para Agredir a Obispo de Aguascalientes

El influencer aseguró que daría una fuerte cantidad de dinero a cambio de "madrugar" al religioso

El Obispo de Aguascalientes, Mons. Juan Espinoza Jiménez, se pronunció sobre los dichos del influencerFoto: Especial
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