Música y conciertos

Natanael Cano Cancela Todos sus Conciertos en México para Enfocarse en su Salud y Bienestar

El cantante de corridos tumbados pospondrá conciertos y todo tipo de apariciones públicas, anunció su equipo, que pidió privacidad para él y su familia.

Natanael Cano cancela gira en México por problemas de Salud.El equipo de Natanael Cano anunció que pospondrá todos sus conciertos y apariciones públicas para priorizar su Salud Mental. El cantante de corridos tumbados se encontraba en plena gira en México. Foto: Cuartoscuro.
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