Natanael Cano Cancela Todos sus Conciertos en México para Enfocarse en su Salud y Bienestar

Natanael Cano cancela todos sus conciertos hasta nuevo aviso. El intérprete de corridos tumbados ha decidido poner pausa a sus apariciones públicas, tras las polémicas publicaciones que compartió en los últimos días en sus redes sociales.

Un comunicado firmado a nombre del “Equipo de Natanael Cano”, publicado este 8 de octubre de 2026 en la cuenta de su sello discográfico 'Los CT Records', informa que se tomó la decisión de cancelar las presentaciones de Natanael Cano Vol. 1 Tour en México, apariciones, públicas y demás compromisos para dar prioridad a su Salud y Bienestar.

El intérprete de 'Mi Bello Ángel' y '500 Noches' necesitaría tiempo y espacio para enfocarse en su salud, por lo que se ha pedido a los fans respetar la privacidad de Cano y su familia.

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¿Qué le pasó a Natanael Cano? Publicaciones en Redes Sociales encienden alertas

El pasado 8 de octubre el cantante grabó y subió a su cuenta de Instagram un video en el que se le observaba arrojando una piedra a su camioneta de lujo Mercedes Benz -cuyo valor estimado es de 5 millones de pesos- argumentando que ya no le gustaba.

Aunque no fue el único comportamiento que llamó la atención de sus fans y seguidores, en sus historias de Instagram, el cantante compartió otro video tipo selfie en el que escribió "ando buscando una nena para regalarle una cuadrada y algunos Rolex".

Posteriormente subió una fotografía de él desnudo. Sin embargo, horas después las publicaciones fueron eliminadas de sus redes sociales, y se publicó un último video donde Natanael Cano aseguró que todo se trató de Inteligencia Artificial.

"Todo lo que acaban de ver es IA, no se preocupen, ¿o no?", se escucha decir al cantante mientras alza el pulgar en señal de bienestar.

¿Qué pasará con los boletos para Natanael Cano tras la cancelación de sus conciertos?

Tras posponer indefinidamente sus conciertos, el equipo del cantante dio a conocer que se reembolsará a los fans el monto de las entradas en los mismos puntos de venta y boleteras donde realizaron su compra.

El cantante habría dejado 10 fechas pendientes de su Gira Natanael Cano Vol. 1 Tour en México, que inició el pasado de septiembre de 2026 en el Estadio GNP de Ciudad de México.

Por lo que aquellos fans que adquirieron entradas para los conciertos deberán ponerse en contacto con la boletera para solicitar el reembolso correspondiente de los conciertos de corridos tumbados.

Fechas Canceladas de la Gira Natanael Cano Vol. 1 Tour en México