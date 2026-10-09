Exdirector de Pemex Logra Acuerdo Reparatorio tras ser Acusado de Violencia Familiar

La Fiscalía de Morelos confirmó que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, alcanzó un acuerdo de suspensión condicional del proceso penal que enfrentaba por el delito de violencia familiar y llegó a un acuerdo reparatorio.

Durante la audiencia de este jueves 8 de octubre, se avaló el plan de reparación del daño que fue presentado a la víctima, su esposa María Felicia Jiménez. En este acuerdo reparatorio se contempla el pago inmediato de 120 mil pesos.

Además, se añade una pensión alimentaria mensual de 14 mil pesos durante los primeros 10 días de cada mes y tratamiento psicológico especializado en masculinidades.

Víctor Rodríguez Padilla fue captado en video agrediendo física y verbalmente a su esposa en el domicilio que compartían juntos en Morelos. El 7 de julio fue detenido en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El 14 de julio el exdirector de Pemex obtuvo la medida de libertad condicional, por lo que estaba fuera de la cárcel y acudía a firmar cada mes en el juzgado de Atlacholoaya. En esa ocasión pidió hablar y ofreció una disculpa a su esposa; lo hizo con voz entrecortada y llorando.

María Felicia Jiménez presentó una denuncia en su contra por violencia familiar, ante la fiscalía de Morelos y la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México, por repetidos episodios de violencia, al menos desde 2022.

Según las indagatorias, en marzo de 2026 la víctima se encontraba con Rodríguez Padilla y fue golpeada tras una discusión.

A partir de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos estableció la probable participación del exdirector de Pemex y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.