Seguridad

Exdirector de Pemex Logra Acuerdo Reparatorio tras ser Acusado de Violencia Familiar

Víctor Rodríguez Padilla fue detenido en julio pasado luego de ser exhibido en un video agrediendo a su esposa

El exfuncionario fue acusado de ejercer violencia familiar en contra de su esposaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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