Proponen Reforzar Vigilancia en Escuelas tras Ataque en Secundaria de Torreón

Rodolfo Silva, representante de la Asociación Nacional de Escuelas, señaló que todos los planteles educativos, tanto públicos como privados, deberían contar con un vigilante en la entrada y mantener un control de acceso para reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El representante consideró que estas medidas preventivas son importantes para evitar situaciones como la ocurrida el 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, donde un ataque dejó como saldo la muerte de la subdirectora y varias personas lesionadas.

Además de reforzar la vigilancia en los accesos, Silva destacó la importancia de devolver autoridad a los docentes dentro de las aulas, para que puedan hacer valer los reglamentos escolares y promover el respeto entre los estudiantes.

Señaló que el cumplimiento de las normas de convivencia también forma parte de las acciones necesarias para prevenir conflictos y reducir posibles situaciones de riesgo.

Por su parte, la Asociación Nacional de Escuelas mantendrá las inspecciones y observaciones relacionadas con las medidas preventivas de seguridad en los planteles.

Estas revisiones tienen como objetivo identificar áreas de oportunidad y promover acciones que contribuyan a proteger la integridad de la comunidad estudiantil.