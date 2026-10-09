Proponen Reforzar Vigilancia en Escuelas tras Ataque en Secundaria de Torreón
La asociación señaló que todos los planteles educativos deberían contar con un vigilante en la entrada
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La asociación señaló que todos los planteles educativos deberían contar con un vigilante en la entrada
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Rodolfo Silva, representante de la Asociación Nacional de Escuelas, señaló que todos los planteles educativos, tanto públicos como privados, deberían contar con un vigilante en la entrada y mantener un control de acceso para reforzar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
El representante consideró que estas medidas preventivas son importantes para evitar situaciones como la ocurrida el 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, donde un ataque dejó como saldo la muerte de la subdirectora y varias personas lesionadas.
Además de reforzar la vigilancia en los accesos, Silva destacó la importancia de devolver autoridad a los docentes dentro de las aulas, para que puedan hacer valer los reglamentos escolares y promover el respeto entre los estudiantes.
Señaló que el cumplimiento de las normas de convivencia también forma parte de las acciones necesarias para prevenir conflictos y reducir posibles situaciones de riesgo.
Por su parte, la Asociación Nacional de Escuelas mantendrá las inspecciones y observaciones relacionadas con las medidas preventivas de seguridad en los planteles.
Estas revisiones tienen como objetivo identificar áreas de oportunidad y promover acciones que contribuyan a proteger la integridad de la comunidad estudiantil.