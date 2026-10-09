Seguridad

Proponen Reforzar Vigilancia en Escuelas tras Ataque en Secundaria de Torreón

La asociación señaló que todos los planteles educativos deberían contar con un vigilante en la entrada

Proponen Reforzar Vigilancia en Escuelas tras Ataque en Secundaria de TorreónLa Asociación Nacional de Escuelas señaló que todas los planteles deberían contar con un vigilante en la entrada y mantener un control de acceso. Foto: Archivo N+

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