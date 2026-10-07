Seguridad

Refuerzan Seguridad con Drones y Operativos Preventivos en Escuelas de Torreón tras Ataque

Se colocarán códigos QR para que los estudiantes puedan hacer reportes a la Dirección de Seguridad luego de ataque a secundaria

Refuerzan Seguridad con Drones y Operativos Preventivos en Escuelas de TorreónLa Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene y refuerza la vigilancia preventiva. Foto: Dirección de Seguridad Pública

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+