La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mantiene y refuerza la vigilancia preventiva en instituciones educativas de Torreón, mediante rondines constantes durante los horarios de ingreso y salida, así como presencia policial durante la jornada escolar y monitoreo aéreo con drones en las zonas que requieren mayor supervisión.

Las acciones se complementan con la vigilancia permanente del Centro de Control y Comando C2, a través del sistema de videovigilancia de la ciudad. También se mantienen los Operativos Mochila con apoyo del binomio K-9, además de las pláticas de orientación impartidas por la Unidad de Prevención Contra las Adicciones y el Delito, dirigidas a estudiantes.

Para fortalecer la comunicación directa con las escuelas, la corporación colocará carteles con el código QR de la DSPM, mediante el cual podrán realizar reportes inmediatos. Asimismo, continuarán activos los grupos de WhatsApp con directivos de los diferentes planteles educativos.

Estas acciones se implementan luego del ataque registrado en las instalaciones de la Escuela Secundaria General No. 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, donde jóvenes que portaban machetes atacaron a maestros y alumnos del plantel.

Ante esta situación, la maestra Flor Rentería, coordinadora de Asuntos Educativos en la Región Laguna, informó que los alumnos recibirán terapia y acompañamiento psicológico como parte de las acciones de atención posteriores a los hechos.

Hasta el momento, no se cuenta con una fecha definida para la reapertura del plantel. La Secretaría de Educación Pública mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar las acciones correspondientes y actuar conforme a los protocolos establecidos.