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Sexta Víctima Narra Ataque a Secundaria de Torreón en Exclusiva para N+

Alejandra menciona haber sufrido lesiones producidas por arma blanca y golpes

Alejandra menciona haber sufrido lesiones producidas por arma blanca y golpesLa joven permanecía en anonimato hasta este miércoles. Foto: N+

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La joven permanecía en anonimato hasta este miércoles

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