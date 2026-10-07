Alejandra es la sexta víctima del ataque de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión en exclusiva para N+ nos cuenta cómo fue la agresión.

La joven que hasta este miércoles permanecía anónima narra haber estado en compañía de su sobrina Romina en el cruce de las calles Esperanza y Primordiales del 36 la mañana del 1 de octubre del 2026.

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Cerca de las 8:40 de la mañana fueron agredidas presuntamente por Carlos 'N' y David 'N' convirtiéndose en las primeras víctimas del ataque.

Alejandra menciona haber sufrido lesiones producidas por arma blanca y golpes, después de la agresión se refugió en su domicilio y recibió atención por parte de su esposo.

Hasta el momento Alejandra no ha declarado ante un ministerio público pues menciona que el oficial que tomó su declaración le aclaró que regresarían para continuar con la investigación.

Carlos 'N' y David 'N' fueron vinculados a proceso por los hechos ocurridos en la Secundaria General No. 13 del ejido La Unión. El pasado 1 de octubre, los hermanos conocidos como 'Los Cuates’, fueron detenidos por presuntamente asesinar a la subdirectora de la escuela y atacar con armas blancas a alumnos, maestros y civiles que se encontraban en el lugar.