Así Fueron los Momentos Previos del Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila

En las imágenes se observa a los hermanos caminando por la calle Primordiales del 36.

Cerca de las 8:13 am detienen su marcha para realizar un cambio de ropa, se observa cómo Carlos 'N' y David 'N' se ponen una sudadera con capucha en color negro, le dan varios tragos a una botella de agua y después de unos minutos continúan caminando hacia la calle Esperanza donde se localiza la secundaria.

Tardaron cerca de 10 minutos en regresar al cruce de la calle Primordiales del 36 y Fraternidad, donde las cámaras de seguridad los captan por segunda vez de frente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cámaras Captan los Momentos Previos al Ataque en Secundaria del Ejido La Unión

A las 8:40 am ‘Los Cuates’ regresan de nuevo a este cruce, camino a la secundaria, ubican a Romina, quien se encontraba en la esquina de la calle Primordiales del 36 y Esperanza.

Tras presuntamente atacarla, Carlos 'N' y David 'N' corren con dirección a la secundaria, Romina logró resguardarse en un domicilio y pidió ayuda.

‘Los Cuates’ ingresaron al plantel por la puerta principal, detonaron los petardos y presuntamente comenzaron con el ataque hacia un maestro para posteriormente llegar a los baños, donde lesionaron a un alumno de 13 años y a la subdirectora Nedi Edit, quien perdió la vida.

En su camino por el plantel atacaron a un segundo maestro dejándolo lesionado.

Posteriormente, habitantes del lugar llegaron al plantel y sometieron a los agresores para entregarlos a la Policía Municipal.

Los hermanos Carlos ‘N’ y David ‘N’, señalados de cometer el ataque en la secundaria, fueron vinculados a proceso por homicidio calificado, por la muerte de la subdirectora Nedi Edit Nevárez González, y homicidio calificado en grado de tentativa por las 4 personas que resultaron lesionadas durante la agresión.

Permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso en su contra.

El juez estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de abril y se buscará aplicarles la pena máxima de 60 años de prisión a cada uno.

Con información de N+ Laguna.

LECQ