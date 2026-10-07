Seguridad

Así Fueron los Momentos Previos del Ataque en Secundaria de Torreón, Coahuila

Cámaras de seguridad captaron los momentos previos al ataque realizado por los hermanos Carlos ‘N’ y David ‘N’. Antes de ingresar a la secundaria, atacaron a una de las alumnas, quien logró sobrevivir

Cámaras de seguridad captaron a Carlos 'N' y David 'N' momentos antes del ataque.Cámaras de seguridad captaron a Carlos 'N' y David 'N' momentos antes del ataque en la secundaria. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+