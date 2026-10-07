Sociedad

Psicólogos Atenderán a Alumnos de la Secundaria 13 Después de Ataque en Torreón

Flor Rentería, Coordinadora de Asuntos Educativos en la Región Laguna, informó que serán instalados módulos en el Centro de Convenciones

Flor Rentería, Coordinadora de Asuntos Educativos en la Región Laguna, informó que serán instalados módulos en el Centro de ConvencionesFlor Rentería también comentó que aún no cuentan con fecha para retomar las clases presenciales. Foto: N+

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Flor Rentería también comentó que aún no cuentan con fecha para retomar las clases presenciales

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