Psicólogos Atenderán a Alumnos de la Secundaria 13 Después de Ataque en Torreón

Alumnos de la Secundaria General Número No. 13 serán atendidos por especialistas en psicología, como parte del acompañamiento que se brinda después de los hechos registrados en el plantel.

La maestra Flor Rentería, Coordinadora de Asuntos Educativos en la Región Laguna del Estado, informó que los alumnos recibirán terapia y acompañamiento psicológico en el Centro de Convenciones, donde se han instalado los módulos para brindar esta atención.

En cuanto a la reapertura del plantel, la maestra comentó que aún no cuentan con una fecha definida para retomar las clases presenciales.

Esta decisión será evaluada conforme al resultado de las terapias y al avance en la recuperación de las víctimas, alumnos y personal docente, por lo que se determinará posteriormente cuándo será seguro regresar a las aulas.

La Secretaría de Educación Pública mantiene una coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) para actuar bajo el protocolo establecido y dar seguimiento a la situación.